وفاة نمساوية أصيبت برعب بعد اقتراب سمكة قرش منها في مصر

توفيت سيدة نمساوية الجنسية متأثرة بإصابتها بالرعب والخوف إثر اقتراب سمكة قرش منها خلال ممارستها السباحة في مياه البحر الأحمر بمصر.

وكشف مصادر مصرية مسؤولة لـ"العربية .نت" أن إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، استقبلت مساء الجمعة نمساوية تدعى اليزابيث سكوير تبلغ من العمر 68 عاما، تقيم في المدينة ومتزوجة من مصري، حيث كانت تنازع الموت، وتم عمل أنعاش قلبي رئوي لها دون استجابة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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وأضافت أن السيدة أصيبت بصدمة ورعب جراء اقتراب سمكة قرش منها خلال سباحتها في المياه بالغردقة، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت سمكة قرش قد هاجمت قبل عامين 3 أشخاص بينهم سائحين بشواطئ البحر الأحمر جنوب سيناء في مصر.



وذكرت وزارة البيئة، أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم .

وكشفت أن سمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر حجمها بمترين تقريبا، ويتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر.