مصري اختلف مع صهره على رؤية ابنه.. فذبحه على الملأ

في جريمة بشعة جديدة يشهدها الشارع المصري، أقدم شاب على ذبح والد طليقته البالغ من العمر 62 عاماً بسبب خلاف حول رؤية طفله الصغير.

هدده أكثر من مرة

في التفاصيل، قالت أسرة القتيل لـ"العربية.نت" إن طليق ابنتهم وبعد انفصاله عنها بدأ في تهديدهم بسبب الخلاف حول رؤية طفله وتحديد مكان اللقاء وعدد ساعات الرؤية، مشيرة إلى أن القاتل توعد صهره بالقتل ولم تصدق الأسرة ذلك التهديد أو تتعامل معه بجدية.

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وأضافت أنه "في يوم وقوع الحادث وصل القاتل إلى منزلهم بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية شمال مصر، والتقى بطفله الصغير ونشب نقاش حاد بينه وبين صهره، تطور لمشادة كلامية، وبعدها فوجئ الجميع بالقاتل يستل سكينا وينهال به طعنا على والد طليقته".

كما أضافت أن القاتل طعن والدهم في رقبته وأصابه بجرح نافذ قطع شرايين الرقبة ما أدى لإصابته بنزيف حاد وتم نقله لمستشفى منوف بحالة حرجة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على القاتل وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حكم رؤية الأطفال بعد الانفصال

يذكر أن قانون رؤية الأطفال الذين ينفصل والديهم يجري تنظيمه في مصر وفق القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.