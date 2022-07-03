بعد ثبوت هويتها.. أسرة شيماء جمال تتسلم الجثمان

بعد أن هزت جريمة مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، على يد زوجها الرأي العام، كشفت محاميتها أنه تمت مطابقة بصمتها الوراثية مع والدتها والتأكد من هويتها، وبالتالي جرى استخراج تصريح الدفن.

وقالت مها أبو بكر في بيان رسمي اليوم الأحد، إن صلاة الجنازة على شيماء ستقام غداً الاثنين بمسجد السيدة نفيسة.

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فيما قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، الأحد، تجديد حبس زوج المجني عليها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمداً مع سبق الإصرار.

الشاهد الوحيد متورط

يذكر أن النيابة المصرية كانت أعلنت قبل أيام أن الشاهد الذي أبلغ عن الحادث متورط في مقتل المذيعة. وأكدت في بيان رسمي أن المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال.

وأقر الشاهد الوحيد في التحقيقات بأن الزوج أخبره أنه يفكر بقتل زوجته قبل فترة، فقبل مساعدته مقابل مبلغ مالي، ووضعا مخططاً للجريمة.

كما كشفت النيابة أن الجانبين دفنا الجثة سوياً، مما يجعل الشاهد متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً، لذلك قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، فيما قررت المحكمة المختصة مد حبسه.

يذكر أن أجهزة الأمن كانت ألقت القبض على القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة صباح الخميس الماضي بعد أيام من هروبه واختفائه.