"ضحية مش مجرم".. وسم عن قاتل نيرة أشرف يغضب المصريين

بعد مضي أسبوعين على الجريمة البشعة التي هزت مدينة المنصورة شمال القاهرة، حيث ذبح طالب زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة، يوم 20 يونيو الماضي، انطلق وسم غريب على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر.

فقد انتشر وسم #محمد_عادل_ضحية_مش_مجرم على منصات التواصل،"دفاعاً" عن قاتل الشابة، معتبرين أنه "تأذى نفسياً" بسببها وأنها "استغلته"، مطالبين بوقف حكم الإعدام بحقه.

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فيما أثار هذا الأمر غضب الرأي العام والنشطاء، حيث قال بعضهم إن الدفاع عن "السفاح" غير مقبول بتاتاً. كما اعتبر البعض الآخر أن التشهير بنيرة مرفوض.

5 ملايين

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة كانت قضت يوم 28 يونيو الماضي بإعدام محمد عادل، وأمرت بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

في حين فوجئت أسرة نيرة قبل أيام بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل يعرضون فيها عليهم ملايين الجنيهات كديّة مقابل العفو عن القاتل.

وقالت هدير، شقيقة نيرة، إنها فوجئت بحساب على "فيسبوك" يقوم بإرسال رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين جنيه كديّة مقابل العفو عن محمد عادل.

العائلة ترفض

كما قامت بنشر الرسائل عبر صفحتها الشخصية، حيث احتوت تلك الرسائل على عدد من العبارات التي تبرر دفع الديّة، وأن الأسرة يمكنها بهذا المبلغ شراء شقة في القاهرة والانتقال للإقامة فيها بعيداً عن مدينة المحلة مسقط رأسهم، تجنباً للذكريات السيئة التي قد تظل تلاحقهم.

فيما أعلنت الأسرة رفضها لهذا العرض، حيث أكدت أن ملايين الجنيهات لا تساوي ثمن قطرة دم واحدة من دم ابنتهم!