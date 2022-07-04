شاهد صدمة والدة شيماء جمال بعد رؤية الجثة: قيدها ودفنها حية

فجرت والدة المذيعة المصرية القتيلة شيماء جمال مفاجأة مدوية بعد رؤية جثمان ابنتها في المشرحة، فقد قالت إن زوجها القاتل "كتفها وعذبها ودفنها وهي حية".

في التفاصيل، وعقب استلام تصريح الدفن من النيابة العامة، توجهت والدة المذيعة، الأحد، إلى مشرحة زينهم لإلقاء نظرة الوداع على ابنتها الشابة قبل تشييع الجثمان، اليوم الاثنين، إلى مثواها الأخير بمقابر السيدة نفيسة.

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قيدها بسلاسل حديدية

وقالت الأم باكية إن الجثمان به آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها، مرددة: "كتفها وعذبها ودفنها وهي حية".

كما أشارت إلى أنها لن تتلقى العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة على زوجها القاضي المتهم بقتلها، ليشفي نار قلبها وحرقة دمها على ابنتها، مضيفة "ابنتي اتدفنت حية".

تصريح الدفن

وحصلت أسرة شيماء جمال المذيعة المقتولة على يد زوجها القاضي في مجلس الدولة وشريكه، على تصريح استلام ودفن الجثمان، وذلك بعد مرور 6 أيام من استخراج الجثة من حفرة دفنها فيها المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.

يأتي ذلك بعد أن أجرت والدة شيماء تحليل DNA للتأكد من هوية الجثمان المستخرج ومضاهاة البصمة الوراثية.

من جهتها، تباشر النيابة العامة التحقيق مع القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج بعد إلقاء القبض عليه في السويس، واعتراف شريكه الذي أبلغ عن الواقعة بوجود تخطيط مسبق بينهما لقتل المذيعة.

تجديد حبس القاضي القاتل

في السياق، قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، أمس الأحد، تجديد حبس المستشار زوج المجني عليها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي سابق، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس، من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.