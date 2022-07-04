والد شيماء جمال: المجرم لم يستطع وحده التخلص منها

منذ الأسبوع الماضي والمذيعة شيماء جمال حديث الشارع المصري بكل فئاته، بعدما لقيت مصرعها على يد زوجها القاضي أيمن حجاج وشريكه في الجريمة حسن الغرابلي، ودفنها بحفرة بإحدى المزارع.

وفي آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة، كشف والد شيماء أن المتهم استعان بشخص آخر حتى يتمكن من قتلها، لأنه لم يكن يستطيع التخلص منها بمفرده.

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تلعب الكاراتيه

وقال خلال مراسم دفن جثمان ابنته الراحلة، اليوم الاثنين، إن ابنته الضحية كانت تمارس رياضة "الكاراتيه"، مشيراً إلى أنها حصلت على الحزام الأسود في هذه اللعبة، لذلك قرر زوجها الاستعانة بشخص آخر ليتمكن من شل حركتها والتخلص منها.

كما أضاف أنه لا يعلم سر قتلها ولا دوافع القاتل للتخلص منها بهذه الطريقة الوحشية، لافتاً إلى أن ابنته ضحية لطمع وجشع زوجها.

وحصلت أسرة شيماء جمال على تصريح استلام ودفن الجثمان، وذلك بعد مرور 6 أيام من استخراج الجثة من حفرة دفنها فيها المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.

الشاهد متورط

يأتي ذلك بعد أن أجرت والدة شيماء تحليل DNA للتأكد من هوية الجثمان المستخرج ومضاهاة البصمة الوراثية.

فيما كانت النيابة المصرية أعلنت قبل أيام أن الشاهد الذي أبلغ عن الحادث متورط في مقتل المذيعة. وأكدت أنه محبوس احتياطياً على ذمة القضية.

كما كشفت أن المتهمين دفنا الجثة سوياً، ما جعل الشاهد متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً، لذلك قررت حبسه.

يذكر أن أجهزة الأمن كانت ألقت القبض على القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة صباح الخميس الماضي بعد أيام من هروبه واختفائه.