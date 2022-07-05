فيديو قاسٍ.. اللحظات الأخيرة للنمساوية ضحية القرش في مصر

كشف سائحون رافقوا السيدة النمساوية التي هاجمتها مؤخراً سمكة قرش في مصر عن مقطع يحبس الأنفاس، وثق تلك اللحظات العصيبة.

وأظهر الفيديو الذي حذفت "العربية.نت" لقطات مؤلمة منه، لحظات ترقب وقلق السائحين المرافقين للسيدة النمساوية على متن اليخت السياحي، ومحاولات إنقاذها التي باءت بالفشل. وأوضح الفيديو ظهور بقعة كبيرة من الدماء عقب التهام سمكة القرش لقدم وساق الستينية.

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وخلال الفيديو، يظهر زوج السيدة المصري الجنسية وهو يحاول طمأنة المرافقين بقوله لا تقلقوا "إنها زوجتي"، معبراً عن ثقته فيها وفي قدرتها على تجاوز الموقف والوصول لليخت بأمن وسلام رغم الهجوم ورغم الدماء الغزيرة التي نزفت منها.

وكشف الفيديو كذلك أن النمساوية إليزابيث سوير كانت تسبح في المياه بمفردها بعيداً عن الفوج السياحي حين هاجمتها سمكة القرش، وقد أكدت لشريكها أنها ستعود لرفقتهم "خلال لحظات".

إيقاف كل الأنشطة بمحيط وقوع الحادث

وكانت وزارة البيئة المصرية قد كشفت في بيان رسمي أول أمس الأحد، أن سيدتين توفيتا إثر هجوم لسمكة القرش، ويجري حالياً جمع المعلومات والتحليل العلمي للوقوف على ملابسات الحادث طبقاً للبروتوكولات المستخدمة عالمياً.

وكشفت الوزارة أنه فور تلقي بلاغ بتعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة السباحة بالمنطقة المواجهة لمنتجع في منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة ووفاتهما، تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا. كما قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط وقوع الهجوم.

ووجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات الحادث، مع جمع كافة المعلومات من جميع المصادر وتحليل تلك البيانات والمعلومات طبقاً للبروتوكولات المستخدمة عالمياً في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.