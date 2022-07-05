لمنع الفوضى والتزاحم.. شركة خاصة لتنظيم جنازات فناني مصر

في خطوة غير تقليدية، تعاقدت نقابة الممثلين المصريين مع إحدى الشركات الخاصة لتنظيم جنازات الفنانين وذلك لمواجهة حالات الفوضى وعدم الانضباط التي تحدث خلالها.

وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء لتوقيع العقد، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن النقابة كانت تعاني في جنازات الفنانين بسبب المندسين وهواة الشهرة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير عن حضور الجنازات والعزاء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال وخلال جنازة الفنان الراحل نور الشريف تم رصد 8 شباب زعموا أنهم يعملون في موقع تحت الإنشاء لعمل لايف على حساب فنان قدير.

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وتابع أن الأمر وصل لقيام البعض بمحاولة تصوير الجثمان وكذلك تصوير العزاء والجنازة رغم أنهم لا يعملون بالإعلام ولا بالصحافة، مضيفا أنه تم اتخاذ قرار بضرورة ضبط الجنازات وتنظيمها بواسطة شركة مختصة.

وأضاف زكي أن سبب لجوئه لذلك أيضا هو الحد من العبث الذي يحدث نتيجة التزاحم الشديد من قبل محبي الفنانين من أجل توديعهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم دون مراعاة حرمة الموت.

يذكر أن قرار النقابة في التعاقد مع شركة لتنظيم الجنازات جاء في أعقاب جنازة الفنان الراحل سمير صبري التي شهدت عدة ممارسات فوضوية.

وأثار القرار ارتياحا لدى الفنانين حيث أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن القرار يحمي حرمة الميت ويضع حدا لبعض الأعمال التي قد تشوه الجنازات.