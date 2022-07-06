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استباقا للنطق بالحكم.. سوري يعرض 10 ملايين جنيه للعفو عن قاتل نيرة

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نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل
نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

استباقا للنطق بالحكم.. سوري يعرض 10 ملايين جنيه للعفو عن قاتل نيرة

المواطن السوري المقيم في تركيا يرى أن الفتاة توفيت وأن الشاب طيب وأخطأ ولن تستفيد الأسرة شيئا من إعدامه

القاهرة- العربية.نت

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قبل ساعات قليلة من النطق بالحكم على الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة قبل أسبوعين في مصر، أعلن مواطن سوري يقيم في تركيا استعداده للتبرع بـ 10ملايين جنيه لأسرة القتيلة مقابل العفو عن القاتل.

وقال المواطن السوري محمود قراح الذي يقيم في تركيا في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مستعد للتبرع بـ10 ملايين جنيه مصري لأسرة نيرة مقابل العفو عن الشاب القاتل محمد عادل، من منطلق أن الفتاة توفيت وأن الشاب طيب وفقير وأخطأ ولن تستفيد الأسرة شيئا من إعدامه.

وقال إن الصلح سيد الأحكام وهناك الكثير ممن ارتكبوا جرائم قتل وبعد ذلك عفا عنهم أهل القتلى والعفو أجره عظيم عند الله، مؤكدا أنه تألم لفقد نيرة وسيتألم لفقد محمد وهو إنسان مجتهد في الحياه وفقير.

وأضاف أن مبلغ التبرع والفدية جاهز لو وافقت أسرة نيرة على قبوله وأنه ينتظر تواصلهم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

تداعيات الجريمة البشعة لا تزال مستمرة

ورغم مرور أسبوعين على الفاجعة، إلا أن تداعيات الجريمة البشعة التي هزت مصر مستمرة حيث أعلن فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك توليه الدفاع عن الشاب القاتل محمد عادل.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه لا يمانع عن الدفاع عن قاتل نيرة، موضحاً أنه ينتظر حكم المحكمة المقرر صدوره اليوم الأربعاء، ليتخذ قراره على هذا الأساس وقد يقوم بكتابة مذكرة النقض.

طالبة المنصورة نيرة أشرف
طالبة المنصورة نيرة أشرف

ومن جانبه، كشف طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي أن فريد الديب وافق على الدفاع عن قاتل نيرة بناء على طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان والذين تكفلوا بسداد الأتعاب.

رفض الدية

في حين أكد المحامي أحمد مهران صاحب مبادرة جمع تبرعات لسداد المبلغ والعفو عن محمد عادل، في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه سيتم نقض حكم الإعدام المقرر صدوره اليوم، مشيرا إلى مفاجآت كثيرة في القضية سيعلن عنها قريبا بعد ذلك.

الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف مصر الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

وقبل أيام فوجئت أسرة نيرة بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل يعرضون فيها عليهم ملايين الجنيهات كدية مقابل العفو عن القاتل.

و أعلنت الأسرة في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" رفضها لتلك العروض، مؤكدة أن ملايين الجنيهات لا تساوي ثمن قطرة دم واحدة من دم ابنتهم.

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