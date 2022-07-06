بعد إحالة أوراقه للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف اليوم

تعقد محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة جلستها، اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

مادة اعلانية

وقبل ساعات من النطق بالحكم النهائي، كشفت أسرة المتهم محمد عادل تفاصيل جديدة عن القضية.

وعبر الهاتف ومن مكان جديد انتقلت الأسرة للإقامة فيه بعد وقوع الجريمة، قالت والدة الشاب لـ"العربية.نت" إن ابنها "سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ".

وقالت إنها ستقف مع ابنها "حتى آخر لحظة" أملاً في أن يتم تخفيف الحكم عنه، مشيرةً إلى ثقتها الكاملة في أن الحكم سيخفف خلال النقض ويبقى ابنها على قيد الحياة حتى لو ظل طيلة حياته خلف القضبان.

كما تحدثت ندى عادل شقيقة القاتل لـ"العربية.نت" ووجهت الشكر للمتعاطفين مع شقيقها، ومن بينهم المحامي فريد الديب لإعلانه قبول الدفاع عنه.

وقالت إن شقيقها كان "ضحية استغلال لمشاعره من جانب الفتاة وأسرتها فانتفضت كرامته لذلك"، مؤكدةً أن "هذا لا يبرر لجوءه للقتل لكن الظروف المحيطة بالواقعة يجب أن تؤخذ في الحسبان". وأضافت أن "العدالة ستتحقق والإجراءات القانونية العادلة سيتم اتخاذها خلال التقدم بطعون لمحكمة النقض" التي هي الملاذ الأخير للأسرة وشقيقها.

وأوضحت أن قبول المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن شقيقها "يعني وجود ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة فضلاً عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع".

وخلال اليومين الماضيين أطلقت حملات لجمع تبرعات لدفع الدية للأسرة مقابل العفو عن القاتل. كما ظهرت حملات أخرى تتعاطف معه وتنال من الفتاة وسمعتها.