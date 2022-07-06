بلاغ للنائب العام بسبب حسن شاكوش.. اتهام بالتزوير والخديعة

مازالت توابع أزمة المطرب المصري حسن شاكوش وانضمامه لنقابة الموسيقيين مستمرة، في ظل استقالة هاني شاكر من مجلس النقابة، وغضب البعض بسبب ما جرى في النقابة دون علمهم.

المطرب المصري حلمي عبد الباقي عضو مجلس النقابة، كان عبر عن غضبه سابقا بسبب انضمام شاكوش إلى النقابة دون علم أو موافقة عدد من أعضاء المجلس.

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عاد من جديد ليعلن عن أمر هام، بعدما شرح ما جرى في مقطع فيديو قام بنشره، وأكد من خلاله أنه توجه للنقابة وذهب إلى المستشار القانوني مطالبا بالورقة التي قام بالتوقيع عليها ليقرأها مرة أخرى.

وحينما تسلم الورقة وجد أنها مكتوب عليها "الرأي القانوني"، وبالتالي فهي ليست قرارا منهم، ولكن المفاجأة هو إضافة بعض الفقرات بخط اليد لم تكن موجودة من قبل.

والمفاجأة الأكبر هي تواجد ورقة أخرى ملحقة بالورقة الأولى، كتب فيها قرار بعودة حسن شاكوش إلى نقابة الموسيقيين وحصوله على تصريح مزاولة المهنة، دون أن يكون هو وبعض زملاءه على علم بأمر هذه الورقة.

لذلك أعلن عبد الباقي عن توجهه لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك الواقعة، وأنه لن يسكت على ما حدث له هو ومجموعة من زملائه بعد أن تعرضوا للخداع، ولم يعلموا بما كانوا يقومون بالتوقيع عليه وكذلك إضافة بعض الفقرات التي لم تكن موجودة مسبقا، مشيرا إلى أن البعض كان على علم بذلك ولكنه لم يسم أية أسماء.