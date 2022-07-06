قبل عيد الأضحى.. فيديو طريف لهروب عجل في مصر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لهروب عجل من أصحابه في الشارع بإحدى المدن المصرية.

ويظهر الفيديو حالة هرج ومرج بين المارة في الشارع ومحاولات للإمساك بالعجل الهائج.

اول عجل هرب ف مصر 🤸🏃😂😂

العجول الهربانه دي مسخره السنين pic.twitter.com/1247Jy3TF4 —  Dream.. (@dow22230092) July 6, 2022

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وأثناء هروبه من الأهالي تسبب العجل في وقوع "كشك" صغير لبيع الحلويات ودخل محطة وقود.

ويتكرر مثل هذا المشهد في الشارع المصري خاصة يوم النحر، حيث يتمكن بعض العجول من الإفلات من الجزارين لبعض الوقت، إلى أن يتمكنوا من الإمساك بهم مجدداً.