قبل عيد الأضحى.. فيديو طريف لهروب عجل في مصر
الأهالي حاولوا الإمساك به في حالة من الهرج والمرج
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لهروب عجل من أصحابه في الشارع بإحدى المدن المصرية.
ويظهر الفيديو حالة هرج ومرج بين المارة في الشارع ومحاولات للإمساك بالعجل الهائج.
اول عجل هرب ف مصر 🤸🏃😂😂— Dream.. (@dow22230092) July 6, 2022
العجول الهربانه دي مسخره السنين pic.twitter.com/1247Jy3TF4
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وأثناء هروبه من الأهالي تسبب العجل في وقوع "كشك" صغير لبيع الحلويات ودخل محطة وقود.
ويتكرر مثل هذا المشهد في الشارع المصري خاصة يوم النحر، حيث يتمكن بعض العجول من الإفلات من الجزارين لبعض الوقت، إلى أن يتمكنوا من الإمساك بهم مجدداً.
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