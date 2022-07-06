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قبل عيد الأضحى.. فيديو طريف لهروب عجل في مصر

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فيديو طريف
لقطة من الفيديو للعجل الهارب

قبل عيد الأضحى.. فيديو طريف لهروب عجل في مصر

الأهالي حاولوا الإمساك به في حالة من الهرج والمرج

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لهروب عجل من أصحابه في الشارع بإحدى المدن المصرية.

ويظهر الفيديو حالة هرج ومرج بين المارة في الشارع ومحاولات للإمساك بالعجل الهائج.

وأثناء هروبه من الأهالي تسبب العجل في وقوع "كشك" صغير لبيع الحلويات ودخل محطة وقود.

ويتكرر مثل هذا المشهد في الشارع المصري خاصة يوم النحر، حيث يتمكن بعض العجول من الإفلات من الجزارين لبعض الوقت، إلى أن يتمكنوا من الإمساك بهم مجدداً.

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