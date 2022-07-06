مصر.. الداخلية تكشف حقيقة معركة باتمان الحقيقي في حلوان
الهاشتاغ تضمن دعوة لارتداء زي تنكري والتجمع يوم 13 أغسطس للتنافس حول اللقب
كشفت الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول هاشتاغ بعنوان "باتمان حلوان" على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض على القائمين على إطلاقه.
Can't wait 😂#باتمان_حلوان pic.twitter.com/uddI4Fao7M— Jasmin M. Farag (@jaz_josef) July 4, 2022
وبدأت القصة منذ أيام على مواقع التواصل بهاشتاغ "باتمان حلوان" ويتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري والتجمع يوم 13 أغسطس المقبل أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية "معركة حلوان باتمان الحقيقي".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم 4 أشخاص، حيث تبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها لتحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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