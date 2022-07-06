السيسي مازحاً عن تعدد برامج الطهي: إحنا مستنيين حد يعلمنا نأكل إزاي؟

مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحاضرين لفعالية افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية وتساءل حول سبب كثرة برامج الطهي على الفضائيات المصرية.

وقال السيسي إن التلفزيون المصري والقنوات الخاصة أصبحت مهتمة بالمطبخ، والطعام والطهاة، قائلاً "كل القنوات جايبه مطابخ".

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وأضاف مازحا: هو إحنا حد ينفع يعلمنا إزاي ناكل، مؤكدا أنه ليس ضد ذلك ولكنه يقصد التنوع، مشيدا ببرنامج عن اكتشاف العباقرة تبثه إحدى الفضائيات.

وشهد الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة مصر الرقمية وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية فى مدينتي رأس غارب والزعفرانة.

وافتتح السيسي كذلك مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.