لحظة النطق بإعدام قاتل نيرة أشرف.. شاهد ردة فعله

أيدت محكمة الجنايات بالمنصورة شمال مصر خلال جلستها، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام الطالب محمد عادل لقتله زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.

وأظهر فيديو ردة فعل الجاني لحظة النطق بالحكم عليه.

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وخلال الجلسة التي لم تستغرق وقتاً طويلاً، نادى القاضي المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، وأبلغه أنه تمت مطالعة الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار خلالها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية، مضيفاً أنه ثبت وفقاً لرأي المفتي أن القتل بسكين موجب للقصاص.

كما جاء في نص الحكم: "حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمحاكمة المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصاريف".

والدة نيرة سعيدة تعلّق

وفي سياق متصل، قالت ثناء التراس والدة نيرة أشرف عقب صدور الحكم وفي تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إنها سعيدة بالحكم والقصاص لدم ابنتها مرددةً "الحمد الله". وشددت على أنه يمكن الآن تلقي العزاء بابنتها.



وكان فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد أعلن توليه الدفاع عن الشاب محمد عادل، قائلاً في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه لا يمانع عن الدفاع عن قاتل نيرة، موضحاً أنه كان ينتظر حكم المحكمة اليوم ليتخذ قراره على هذا الأساس وقد يقوم بكتابة مذكرة النقض.

نقض حكم الإعدام

ومن جانبه، كشف طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي أن فريد الديب وافق على الدفاع عن قاتل نيرة بناء على طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان والذين تكفلوا بسداد الأتعاب.

من جهته، أكد المحامي أحمد مهران صاحب مبادرة جمع تبرعات لسداد المبلغ والعفو عن محمد عادل في تصريح لـ"العربية.نت" أنه سيتم نقض حكم الإعدام ، مشيراً إلى "مفاجآت كثيرة في القضية سيعلن عنها قريباً".