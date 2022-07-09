أثناء سيره بالشارع.. وفاة مصري سقطت عليه "أضحية العيد"

في أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت محافظة بني سويف في صعيد مصر، حادثة غريبة فقد توفي شاب مصري، السبت، بعدما سقطت عليه الأضحية من بناية سكنية أثناء سيره في الشارع.

وفي التفاصيل، لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم، حيث سقط عليه عجل أضحية، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، المصرية.

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من الطابق الثاني

كما استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الشاب بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته.

كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.