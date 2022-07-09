.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أثناء سيره بالشارع.. وفاة مصري سقطت عليه "أضحية العيد"

  • الخط
صورة لأضحية العيد - تعبيرية من آيستوك

أثناء سيره بالشارع.. وفاة مصري سقطت عليه "أضحية العيد"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت محافظة بني سويف في صعيد مصر، حادثة غريبة فقد توفي شاب مصري، السبت، بعدما سقطت عليه الأضحية من بناية سكنية أثناء سيره في الشارع.

قبل 84 عاماً.. شاهد تفاصيل رحلة بعثة مصرية إلى الحج مصر قبل 84 عاماً.. شاهد تفاصيل رحلة بعثة مصرية إلى الحج

وفي التفاصيل، لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم، حيث سقط عليه عجل أضحية، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، المصرية.

من الطابق الثاني

كما استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الشاب بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته.

كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أردنيون يحتفلون بعيد الأضحى بطريقة غير تقليدية.. ماذا فعلوا؟ أردنيون يحتفلون بعيد الأضحى بطريقة غير تقليدية.. ماذا فعلوا؟
اكتشف المزيد