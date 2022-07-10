فيديو كوميدي.. عجل هارب من الذبح يقتحم مقهى برواده في مصر
تصدر وسم العجول الهربانة، أمس السبت، موقع تويتر في مصر، حيث انتشرت العديد من المقاطع التي تسجل هروب الأبقار والعجول والخراف قبل ذبحها.
في واقعة طريفة وكوميدية، اقتحم عجل هارب من الذبح خلال العيد مقهى مصريا أثناء تواجد رواده في أول أيام العيد.
وشهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، هروب عجل قبل ذبحه واقتحامه لمقهى مزدحم بشارع المحكمة، ما تسبب في تلفيات متعددة وإصابة الرواد بالذعر.
وقال شهود عيان إن العجل هرب من أصحابه الذين يقيمون في منزل مجاور، وفوجئ أصحاب المقهى باقتحامه المكان، وحاولوا السيطرة عليه بعد أن تسبب في تحطيم الواجهة والأكواب والمقاعد حتى نجحوا في النهاية وسلموه لأصحابه.
وتصدر وسم العجول الهربانة، أمس السبت، موقع تويتر في مصر، حيث انتشرت العديد من المقاطع التي تسجل هروب الأبقار والعجول والخراف قبل ذبحها.
وكشفت المقاطع عن مواقف طريفة خلال مطاردة العجول الهاربة، فضلا عن وقوع إصابات متعددة لحقت بمطارديها وتحطم العديد من المحال التجارية.
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