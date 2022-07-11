تقنيات حديثة لخدمة الحجاج.. مفتي مصر يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام وإتمام ضيوف الرحمن لمناسك الحج بسهولة ويسر.

وقال المفتي في بيان رسمي: "إن ما نراه كل عام من تطور ملحوظ فيما تقدمه السلطات السعودية من خدمات وتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، واستخدام أحدث التقنيات لتأمين سلامة الحجاج والتسهيل عليهم لهو أمر يدعو إلى الإشادة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وكافة الهيئات التي شاركت في تنظيم استقبال ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم على أتم وجه".

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وأضاف أن "نجاح موسم الحج هذا العام وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية خير دليل على ما تبذله السعودية من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قيامًا بهذه المهمة الجليلة؛ وهي خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام."

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ السعودية بنجاح موسم الحج. وهنأ الطيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد شيخ الأزهر تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر، مشيرا إلى أن حج هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا في ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا.