عندما كانت طفلة.. فيديو لنيرة أشرف تغني يثير المشاعر بمصر 

فيديو لنيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قتلت ذبحا على يد زميلها، أثار مشاعر الحزن من جديد لدى رواد مواقع التواصل.

وتداول المغردون فيديو للطفلة نيرة أشرف حيث كانت لا تتجاوز السابعة من العمر، وكانت تغني أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وسط إعجاب أسرتها التي كانت تتابعها وتستمع لصوتها في إحدى المناسبات العائلية.

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ونشر والد نيرة الفيديو قبل 10 سنوات، حيث كانت الطفلة الصغيرة تحاول الكشف عن مواهبها في الغناء.

وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة شمال مصر قد قضت خلال جلستها، الأربعاء الماضي، بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.

وقال القاضي خلال الجلسة: حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمحاكمة المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصاريف.

وأعلن القاضي أنه وبعد أخذ رأي المفتي، الذي أكد أن القتل بالسكين موجب القصاص شرعاً، بالجرم المسند إليه، قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، واعتراف المتهم، والمعاينة التصويرية، فكان الإعدام جزاءه قصاصا لقتله نيرة أشرف.

يشار إلى أن الجريمة التي وقعت قبل أسبوعين في المنصورة شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها عقابا لها على رفضها له.