لابيد يتصل بالسيسي ويعد بالتحقيق بدفن جنود مصريين بإسرائيل

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تم خلاله الحديث حول ما تكشف بشأن ارتكاب مذبحة بحق جنود مصريين في إسرائيل خلال العام 1967.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الاتصال تناول أيضاً بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقد تم التوافق خلال هذا الاتصال على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية بشأن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 تتصل بجنود مصريين مدفونين في القدس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن لابيد أكد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجداته بغية الوصول إلى الحقيقة.

وكشف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة مذبحة تمت بحق جنود مصريين في حرب عام 1967.



موقع المذبحة بوادي اللطرون موقع المذبحة بوادي اللطرون

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت الجمعة النقاب عن مذبحة جماعية ارتكبت بحق جنود من الصاعقة المصرية في منطقة اللطرون بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قامت بدفن أكثر من 20 من جثامين عناصر من قوة كوماندوز مصرية كانت قد دخلت كقوة مساندة للقوات الأردنية في الحرب. وبحسب الصحيفة، بات موقع الدفن اليوم ساحة لركن السيارات في متنزه داخل مستوطنة "ميني إزرائيل" في منطقة اللطرون.