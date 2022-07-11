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لابيد يتصل بالسيسي ويعد بالتحقيق بدفن جنود مصريين بإسرائيل

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A handout picture released by the Egyptian Presidency shows Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (C) meeting with Israeli Foreign Minister and alternate prime minister Yair Lapid Najib Mikati (C-L) at the presidential palace in the capital Cairo on December 9, 2021. (Photo by Egyptian Presidency / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN PRESIDENCY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN PRESIDENCY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
لقاء بين السيسي ولابيد في القاهرة في ديسمبر 2021 (أرشيفية)

لابيد يتصل بالسيسي ويعد بالتحقيق بدفن جنود مصريين بإسرائيل

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا أيضاً على تنشيط مفاوضات السلام في الفترة القادمة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تم خلاله الحديث حول ما تكشف بشأن ارتكاب مذبحة بحق جنود مصريين في إسرائيل خلال العام 1967.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الاتصال تناول أيضاً بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد تم التوافق خلال هذا الاتصال على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية بشأن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 تتصل بجنود مصريين مدفونين في القدس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن لابيد أكد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجداته بغية الوصول إلى الحقيقة.

من حرب 1967
من حرب 1967

وكشف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة مذبحة تمت بحق جنود مصريين في حرب عام 1967.

موقع المذبحة بوادي اللطرون
  • موقع المذبحة بوادي اللطرون
  • موقع المذبحة بوادي اللطرون
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موقع المذبحة بوادي اللطرون
موقع المذبحة بوادي اللطرون
موقع المذبحة بوادي اللطرون
موقع المذبحة بوادي اللطرون
مصر تطلب تحقيقا حول مذبحة بحق جنود مصريين بإسرائيل في 1967 مصر مصر تطلب تحقيقا حول مذبحة بحق جنود مصريين بإسرائيل في 1967

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت الجمعة النقاب عن مذبحة جماعية ارتكبت بحق جنود من الصاعقة المصرية في منطقة اللطرون بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قامت بدفن أكثر من 20 من جثامين عناصر من قوة كوماندوز مصرية كانت قد دخلت كقوة مساندة للقوات الأردنية في الحرب. وبحسب الصحيفة، بات موقع الدفن اليوم ساحة لركن السيارات في متنزه داخل مستوطنة "ميني إزرائيل" في منطقة اللطرون.

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