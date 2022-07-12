أزمة الإخوان تصل ذروتها.. جبهة إسطنبول تفصل منير وآخرين

وصلت أزمة الانشقاقات في جماعة الإخوان ذروتها، حيث أصدرت جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين بياناً جديداً قررت فيه فصل إبراهيم منير، زعيم جبهة لندن، نهائياً من الجماعة وكذلك قيادات بجبهته.

وكشفت مجموعة إسطنبول في بيان رسمي صدر، صباح اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الشورى بحث الممارسات الفردية والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها بعض الإخوة في محاولة لفرض واقع جديد وإنشاء كيانات موازية للكيانات الشرعية بالجماعة".

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كما أضاف أن "الجماعة تأخرت في الإعلان عن هذه القرارات لإعطاء الفرصة لنجاح مبادرات للحفاظ على وحدة الصف إلا أنها كسابقاتها لم تجد آذاناً صاغية".

وتابعت الجبهة أن أي كيان لا يلتزم بقرارات مجلس الشوري فهو غير منتمٍ للجماعة.

تمديد تكليف اللجنة القائمة بعمل المرشد

إلى ذلك، شملت القرارات تمديد تكليف اللجنة القائمة بعمل المرشد العام، وعدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة.

وتكليف مكتب الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل المؤسسي بفروع الخارج، وفقاً لقرار اللجنة القائمة بعمل المرشد.

كما قالت الجبهة إنه "نظرا لقيام إبراهيم منير، عضو المجلس بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات، فيكون قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان المسلمين، وعليه لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها".

فصل قيادات أخرى

وقررت الجبهة كذلك فصل كل من أحمد شوشة وأسامة سليمان وحلمي الجزار، وعبد الله النحاس ومحمد البحيري ومحمد الدسوقي ومحمد جمال حشمت ومحمد طاهر نمير ومحمد عبد المعطي الجزار ومحمود الإبياري ومحيي الزايط ومسعد الزيني ونجيب الظريف، وعليه لم يعد أي من هؤلاء ممثلا للجماعة أو معبرا عنها.

يذكر أن جبهة إسطنبول وفي تحد كبير لجبهة منير كانت قررت بقيادة محمود حسين مد فترة عمل الدكتور مصطفى طلبة القائم بعمل المرشد لمدة 6 أشهر أخرى.

وقررت لجنة الستة المشكلة من مجلس شورى الإخوان بجبهة محمود حسين تمديد عمل القائم بعمل مرشد الإخوان، مصطفى طلبة، بعد انتهاء الوقت المحدد لمهمته في منتصف يونيو الماضي.

يأتي قرار التمديد بعد أنباء عن استكمال إبراهيم منير وجبهة لندن الانتخابات الداخلية واختيار بدائل للأعضاء الستة واستكمال باقي مؤسسات الجماعة بدون أي تواجد لقادة جبهة حسين.

وكانت أزمة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان قد تفاقمت خلال الأونة الأخيرة، حيث عقدت عدة اجتماعات لمكتب الإرشاد العالمي في لندن وحضره عدد من قيادات الصف الأول للجماعة، وحاول محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وقائد جبهة إسطنبول المشاركة فيها بصفته عضوا في مكتب إرشاد مصر، لكن تم منعه.