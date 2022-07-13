فاجعة غرق 7 أطفال في مصر.. بينهم 6 أشقاء

في فاجعة مؤلمة شهدت محافظة الأقصر بمصر مصرع 7 أطفال غرقاً في نهر النيل، بينهم 6 أشقاء، بعد انقلاب دراجتهم "تروسيكل".

فقد بدأت القصة عندما تلقت هيئة إسعاف جنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، بلاغاً يفيد بانقلاب "تروسيكل"، كان يستقله 10 أشخاص، رجل وزوجته وأمه و7 أطفال، منهم 6 أشقاء، وفق وسائل إعلام محلية.

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إنقاذ الرجل وزوجته وأمه

ودفعت هيئة إسعاف جنوب الصعيد بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وأسفرت الجهود عن إنقاذ الرجل وزوجته وأمه.

فيما لقي الأطفال السبعة مصرعهم، حيث تم انتشال جثمانين لطفلين، تتراوح أعمارهما بين 11 و13 عاما، وجرى تحويلهما إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي.

كما تم انتشال 5 جثامين أخرى لأطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عاما.