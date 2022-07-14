"رايح أولع تركيا"... محمد رمضان يثير الجدل بكفه الذهبي

قبيل إحيائه لحفل في تركيا، مساء أمس الأربعاء، وكعادته، أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بفيديو ترويجي للحفل ظهر فيه مرتدياً كف من الذهب.

وعبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، نشر رمضان مقطعاً ظهر فيه وهو يخرج من قصره الضخم بالقاهرة، ويركب طائرته الخاصة، وصولاً لغرفته الخاصة بإسطنبول.

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وظهر رمضان في الفيديو، وهو يرتدي كفاً ذهبية ضخمة، وكان يحرص على إبرازها أمام الكاميرا بشكل واضح، وعلق على الفيديو، كاتباً: "رايح أولع تركيا.. وراجع علطول".

وبين معجب بأفكاره ومعارض لمبالغته في الأمر انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المثير للجدل.

رفع علم مصر على المسرح بتركيا

وخلال الحفل في تركيا، رفع رمضان علم مصر عالياً وهو على خشبة المسرح، ليتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر.

وقدم رمضان بالحفل مجموعة كبيرة من أغانيه التي شاركه الجمهور في غنائها، منها آخر أغنيتين طرحهما على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهما بلالين وتنطيط.