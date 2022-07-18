شاهد.. لحظة سقوط منطاد سياحي في الأقصر يحمل 30 راكباً

شهدت محافظة الأقصر جنوب القاهرة، صباح اليوم الاثنين، سقوط بالون طائر "منطاد"، كان يحمل على متنه قرابة 30 راكبا، بينهم سياح، دون أن يسفر الحادث عن وفيات، بحسب مصدر أمني، فيما قررت السلطات وقف نشاط طيران المناطيد في المنطقة مؤقتا.

وقال مصدر أمني لـ العربية.نت "إن أجهزة الحماية المدنية تلقت بلاغا بسقوط المنطاد بعد بدء طيرانه بفترة وجيزة وعلى متنه عدد من الركاب، مؤكداً أنه تم فرض طوق أمني على موقع الحادث لحين معاينة النيابة.

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كما أضاف أن إصابات راكبين من الركاب طفيفة بينما لم يصب باقي الركاب وعددهم 28 بأي أذى.

هذا وكانت أجهزة الحماية المدنية تلقت بلاغا بسقوط بالون طائر "منطاد"، فتم التحرك فورا لمكان البلاغ والتأكد من عدم وقوع وفيات، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

تعليق نشاط البالونات

وقررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الاثنين للتحقيق في الواقعة".

كما قالت الوزارة في بيان مقتضب حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إنه "بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا، حيث كانت سرعة الرياح حوالي 7 عقد على هذا الارتفاع، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون".

وأوضحت أن "البالون الذي حدث به القطع هبط إلى الأرض ووصل ركابه بسلام، عدا راكبين تعرضا لإصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتيهما".