حادث سير مروع... مصرع 22 وإصابة العشرات بمصر

في حادثة مؤلمة جديدة، سقط 22 قتيلاً و33 جريحا في حادث تصادم مروع بين حافلة نقل جماعي وشاحنة في مصر.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم في محافظة المنيا جنوب القاهرة وسقوط ضحايا ومصابين، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم للمستشفيات.

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وتبين أن حافلة نقل عام تقل عشرات الركاب كانت قادمة من محافظة سوهاج ومتوجهة إلى القاهرة اصطدمت من الخلف بشاحنة على الطريق الصحراوي الشرقي قرب مدينة ملوي ما أدى لوقوع الحادث.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقع الحادث حيث طلب التعرف على الأسباب الأولية لوقوع التصادم والوقوف على أعمال نقل المصابين والضحايا.

ووفق التحقيقات، فإن الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطارها الأمامي عندما اصطدم بها الأتوبيس من الخلف، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وكشف مصدر طبي أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وكدمات ونزيف داخلي.