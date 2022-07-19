حظر تصوير الأطفال المشاهد المسيئة.. قرار حكومي بتنظيم التصوير في مصر

ضمن خطتها لتنشيط السياحة، قررت مصر وضع ضوابط محددة للتصوير في البلاد من بينها منع تصوير الأطفال والمشاهد المسيئة للبلاد، وتحديد الآليات اللازمة لذلك.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، إنه سيجري العمل على منح التصاريح الخاصة بالتصوير للأفراد والجهات خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد والمواطنين وعدم تصوير الأطفال، وكذلك عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

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3 أنواع من التصوير

وأوضح الوزير أن القرار سيقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، مشيرا إلى أنه سيتم منح تلك التصاريح خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة وخلال 15 يوماً فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي.

وأشار العناني إلى أن النوع الثالث من أنواع التصوير، يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، كاشفا أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.

اللجنة الوزارية للسياحة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد ترأس أمس الاثنين الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، لبحث حركة السياحة، وأكد خلال الاجتماع أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى نستهدفها، قائلاً: "مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف".

وطالب مدبولي المسؤولين بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتي كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، مؤكداً أن لدى مصر مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين.