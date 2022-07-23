أزمات الإخوان تتعمق.. كيان جديد لجبهة منير

باتت جماعة الإخوان كيانين فعلياً بعد إعلان جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير تشكيل مجلس شورى جديد مواز لمجلس الشورى المنتمي لجبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين.

فقد كشفت قيادات بجماعة الإخوان عن الانتهاء من تشكيل مجلس شورى الإخوان جبهة إبراهيم منير بينهم خالد حمدي وطاهر عبد المحسن وعلاء الإبياري وعلي عبد الحميد، وإلغاء مجلس شورى محمود حسين الذي يتكون غالبية أعضائه من إخوان الداخل وعدد من قيادات جبهة اسطنبول، والبدء في تطوير مؤسسات الجماعة وتشكيلها من جديد.

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مناشدة الأزهر

في الوقت ذاته وإزاء الصراعات المتفاقمة بين الجبهتين، طالبت قيادات بالجماعة مؤسسة الأزهر بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين من عناصر الجماعة في السجون، وفق خطة الدولة في إطلاق سراح المعتقلين والعفو الرئاسي.

ونشرت قيادات بالجماعة رسالة تضمنت مطالبهم لإطلاق سراح العناصر المتواجدة بالسجون المصرية والعفو عنهم مناشدين الأزهر مجددا بالتدخل للعفو عنهم وإدماجهم في المجتمع.

أزمة الانشقاقات

كما تضمنت الرسالة التي حملت اسم رابطة الشباب المعتقلين أن العناصر المتواجدة في السجون لن يمثلوا خطرا على الدولة وأنهم أهدروا سنوات عمرهم بلا طائل أو جدوى.

يذكر أن أزمة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان قد تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، حيث عقدت عدة اجتماعات لمكتب الإرشاد العالمي في لندن وحضره عدد من قيادات الصف الأول للجماعة، وحاول محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وقائد جبهة إسطنبول المشاركة فيها بصفته عضوا في مكتب إرشاد مصر، لكن تم منعه.