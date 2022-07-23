دار أيتام تستخدم الأطفال للتربح.. والحكومة المصرية تتحرك

قررت السلطات المصرية إيقاف دار للأيتام تستخدم الأطفال للتربح وجمع تبرعات مادية وعينية في مخالفة للقانون.

وأعلنت وزارة التضامن، السبت، أنها قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جمعية للأيتام تسمى دار "الابتسام والولاء" لاستغلالها الأطفال من أجل التربح، مناشدة المواطنين وكافة الجهات عدم التعامل معها.

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كما طالبت عدم التعامل مع أية حملات للتبرع تقوم بها تلك الدار، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها لكونها غير مرخصة ومساءلتها ومحاسبتها، بما يحقق المصلحة للأطفال المقيمين في الدار، وردع أي محاولات لابتزاز المشاعر العامة تجاه الأيتام، وجرح خصوصيتهم.

"كفالة أسر فقيرة ومرضى"

يشار إلى أن الدار، التي يقع مقرها بحي السلام في محافظة القاهرة، كانت شرعت مؤخراً في جمع تبرعات للإنفاق على الأطفال الأيتام الذين يقيمون فيها بطريقة مخالفة للقانون. كما نشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت فيها الأطفال لاستعطاف المتابعين والحصول على تبرعاتهم وأموالهم، ليتبين بعد ذلك توجيه هذه التبرعات لأنشطة أخرى بعيداً عن أوجه الأنفاق المخصصة للأيتام.

كذلك قامت الدار بجمع تبرعات بزعم إنشاء حضانة وكفالة أسر فقيرة ومرضى ورعاية مسنين وتحفيظ القرآن وتوزيع وجبات ولحوم أضاحي خلال عيد الأضحى، فيما تبين أنها تكلف متطوعين وشبابا من الجنسين بالذهاب للمتبرعين في المنازل وجهات عملهم للحصول على تبرعاتهم.