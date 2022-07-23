كشف سر "الزجاجة الخضراء" المدفونة مع المذيعة شيماء جمال

أدلى المتهم الثاني بقضية قتل الإعلامية المصرية شيماء جمال بتفاصيل جديدة حول الجريمة، وكيف ساعد زوجها المستشار القاضي أيمن حجاج في قتلها ودفنها داخل مزرعة في منطقة البدرشين.

وكشف حسين الغرابلي سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع جثة الضحية شيماء، موضحا أنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي قام المتهم الأول أيمن عبدالفتاح بشرائها من حانوت بيع أدوات البناء، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية.

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كما أشار إلى أنه عقب قتل المجني عليها قام هو بتقييد قدميها، وقام زوجها أيمن بلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم إلقائها في الحفرة وسكب زجاجات المياه الحارقة الخضراء عليها.

وأوضح أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة شيماء هي نتيجة ضربها بالسلاح على رأسها.

وجاءت الاعترافات كالتالي:

سؤال: ما قولك فيما ثبت أثناء استخراج جثمان المجني عليها من وجود زجاجة خضراء اللون، وبعرضها عليك قررت أنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي قام المتهم أيمن عبدالفتاح بشرائها من حانوت بيع أدوات البناء؟

جواب: أيوه هي دي واحدة من الزجاجات اللي أيمن اشتراها

س: وما قولك فيما شهد به سالف الذكر بذات التحقيقات أنه عقب قتل المجني عليها قمت أنت بتقييد قدمي المجني عليها، وقام المتهم أيمن بلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم حملتماها إلى سيارة المتهم أيمن وقمتما بإلقائها في الحفرة وسكب المتهم أيمن على جسدها زجاجات المياه الحارقة، وعقب ذلك قمتم بردم الحفرة وقام المتهم أيمن بالتخلص من متعلقات المجني عليها وأدوات الحفر؟

ج: أيوه أنا فعلا ربطت رجلها بقماشة

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة هي إصابة حيوية ذات طبيعة رضية، حدثت من المصادمة بجسم صلب، أيا كان نوعه، ويجوز حدوثه من الضرب بظهر الطبنجة كما ورد بمذكرة النيابة العامة؟

ج: هو أيمن ضربها بالطبنجة فعلا على رأسها

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بوجه وعنق المجني عليها، هي إصابات حيوية حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية؟

ج: هو أيمن كان زي ما قولت ضاغط على وجهها ورقبتها بأيده وركبته.

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، من أن المناطق المشتبهة بجثة المتوفاة للتآكلات، وبناء على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي فإنه من الجائز حدوثها من ملامسة تلك المواضع جسم المتوفاة لمادة آكلة مثل حمض الهيدروكلوريك؟

ج: هو أيمن رش على وجهها مية نار، وأنا كنت ساعتها سبته وطلعت على برا.

س: وما قولك فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن نتيجة المعمل الكيميائي الخاص بفحص شعر المتوفاة والجلد والمسحات المأخوذة من سطح جثة المجني عليها، وملابسها والزجاجة الخضراء المعثور عليها بموقع دفن المتوفاة، تفيد بإيجابية المواد الآكلة "إيجابي حمض الهيدروكلوريك".

ج: أيوه هو كان رمى عليها مية نار، وهي في الحفرة والزجاجة اللي كانت مدفونة معاها هي دي الزجاجة اللي كان مشتريها.

يذكر أن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، قررت الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمَيْن بقتل الإعلامية شيماء جمال، لجلسة 13 أغسطس للاطلاع.

وكانت القضية قد هزت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، نظراً لبشاعتها.