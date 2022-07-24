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الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب على الحدود المصرية

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جنود اسرائيليون قرب السياج الفاصل عن قطاع غزة
جنود إسرائيليون قرب السياج الفاصل عن قطاع غزة "أرشيفية"

الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب على الحدود المصرية

قارب فلسطيني خرج من مصر باتجاه قطاع غزة يحتوي على عتاد مخصص لحركة حماس

القاهرة- العربية.نت

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تمكنت قوات البحرية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود المصرية، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ونص البيان على أنه "خلال ساعات الليلة الماضية خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع، حيث قامت قوات البحرية بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار في الهواء ومن ثم نحو القارب وفق تعليمات إطلاق النار".

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وقد قام المشتبه فيهم الذين تواجدوا على متن القارب بالسباحة نحو شواطئ القطاع، كما احتوى القارب على عتاد مخصص لمنظمة حماس "الإرهابية"، بحسب البيان.

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، حيث تخضع كافة البضائع والطرود البريدية الواردة للقطاع لعمليات فحص أمنية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعلن بين وقت وآخر إحباطه تهريب مواد تتعلق بالأسلحة عبر منافذ غزة المختلفة.

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