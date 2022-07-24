لافروف بمصر.. محادثات مرتقبة مع مسؤولين وكلمة أمام الجامعة العربية
مصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولته الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى القاهرة في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع القيادة المصرية، اليوم الأحد.
كما يلتقي لافروف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وممثلي الدول الأعضاء، كما سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الإفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.
ومصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولته الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا.
وقبيل بدء جولته الإفريقية التي يستهلها من مصر، قال لافروف، في مقابلات مع وسائل الإعلام الروسية، إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي.
وأضاف أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.
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