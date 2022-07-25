بعد انتشار جدري القرود.. إجراءات صحية مشددة بمطار القاهرة

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات بجدري القرود على مستوى دول العالم، اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره في مصر.

وأكدت مصادر بالحجر الصحي أن السلطات الطبية في المطار اتخذت إجراءات مشددة خاصة للقادمين من الدول التي تشهد انتشارا واسعا للمرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تجاه المسافرين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، وحال ظهور أى حالة مشتبه بها يتم عزلها بالمطار على أن يتم نقلها إلى أقرب مستشفى حميات لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتأكيد الإصابة بالمرض من عدمه.

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فيروس قديم

ووفقا لتقارير الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، فإن مرض الجدري مرض خطير وكان يهدد ثلث سكان العالم لكن العلم توصل إلى لقاح أدى للقضاء على المرض عام 1980، وبالنسبة لجدري القرود فهو أحد الفصائل الخاصة بالجدري، مشيرة إلى أن لقاح الجدري فعال بنسبة 85% في الوقاية من جدري القرود، وقالت التقارير إنه في عام 2019 تم الكشف عن لقاحين مخصصين لمرض جدري القرود، ولكن لم يتم إنتاجهم حتى الآن، مشيرة إلى أن الإصابات لم ترتق لحد الجائحة.

ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية، أكدت وزارة الصحة والسكان أن فيروس جدري القرود غير مقلق على الإطلاق ولا يمكن مقارنته بفيروس كورونا تماما لأن الفيروس قديم ولم يحدث له تحورات وتم اكتشافه قبل أكثر من 50 عاما، وحتى مواليد الثمانينيات حصلوا على التطعيم وهم حاليا لديهم المناعة الكافية.

حالة الطوارئ

وكانت منظمة الصحة العالمية قررت في وقت سابق "إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" لمواجهة جدري القرود.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير منظمة الصحة، إن "الخطر في العالم معتدل نسبيا، باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا"، مضيفا: "نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره، باستخدام الوسائل المتاحة".

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة "التعامل الدولي المنسق، وإطلاق التمويل، وتضافر الجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج".