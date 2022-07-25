بعد دخوله على خط الأزمة.. شيرين تقاضي والد حسام حبيب
اتهمت والد طليقها بالسب والقذف والتشهير بعد تدوينة نشرها على "فيسبوك" لدعم ابنه
لاتزال أخبار أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب تثير اهتمام المصريين، خاصة بعد دخول والد الأخير على خط الأزمة.
وتقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام المصري ضد حسين حبيب، والد طليقها، تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بعد نشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدعم ابنه.
وبحسب الشكوى التي رفعها محامي الفنانة، فإن والد حسام حبيب استخدم ألفاظا يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.
وتقدم المحامي في نهاية البلاغ، بالطلب من الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الواقعة وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير.
"مين يصدق الكداب"
وكان حسين حبيب قد عبر عن دعمه ومساندته لابنه بعد أزمته الأخيرة مع طليقته شيرين عبدالوهاب.
وكتب "حبيب" عبر حسابه على "فيسبوك": "والله مش عشان ابني، ده أخلاقه زي الملائكة، أنا شخصيا بتعلم منه. اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحمه كما حميت إبراهيم من النار".
وأضاف: "ياناس مين يصدق الكداب إلي بيقول الشيء ونقيضه؟". وتابع الأب دفاعه عن نجله قائلاً "هو المحترم اللي ما بيجرحش في حد وصامت حتى ما بيحاولش يدافع عن نفسه وبيضحي عشان ما يفضحش حد وبيتقي الله يبقى في الآخر هو المتهم؟ حسبي الله وأفوض أمري لله".
وختم والد حسام حبيب: "الله ناصرك على كل مفتري كداب وعلى ناكر الجميل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".
تصريحات نارية
وكانت الفنانة شيرين قد شنت هجوماً حاداً على طليقها حسام حبيب، ووجهت له العديد من الاتهامات، من بينها سرقة سياراتها وهي في الساحل الشمالي، وتسببه في حلاقة شعرها زيرو وغيرها.
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