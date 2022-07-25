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رسائل تهديد لمحامية الإعلامية شيماء جمال للتخلي عن القضية

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المذيعة المصرية شيماء جمال
المذيعة المصرية شيماء جمال

رسائل تهديد لمحامية الإعلامية شيماء جمال للتخلي عن القضية

المحامية تلقت تهديدات عبر رسائل نصية وعبر الواتساب الخاص بها تضمنت نصا "ابعدي عن قضية شيماء وإلا……"!

القاهرة- العربية.نت

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كشفت مها أبو بكر محامية أسرة الإعلامية المصرية شيماء جمال التي لقيت مصرعها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، تلقيها تهديدات حال عدم تخليها عن القضية.

وقالت المحامية إنها تلقت تهديدات عبر رسائل نصية وعبر الواتساب الخاص بها تضمنت نصا: "ابعدي عن قضية شيماء وإلا……"، دون ذكر تهديدها بشيء معين.

وقبل رسالة التهديد الصريحة، وعلى حد قولها في تسجيل صوتي، تلقت المحامية عدة اتصالات ملحة من سيدة ادعت أنها تريد كتابة عقد مستعجل، الأمر الذي أثار ريبتها لأن الوقت كان متأخرا وكان يوم إجازة.

وأضافت أنها قامت بالبحث عن أرقام التليفونات التي اتصلت بالمكتب وأيضاً الرقم الذي وصلت منه رسالة التهديد لتجد أنها لنفس الشخص وأنه كان الغرض تحديد لقاء معها، "والله أعلم ايه إلي كان هيحصل"، على حد قولها.

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وأوضحت أبو بكر أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، واستكملت أن تلك التهديدات تأتي بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن رفض الترويج للجريمة على أنها دفاع عن النفس، ونهرها للمتهم أثناء الجلسة الماضية خلال حديثه مع والدة المجني عليها.

واختتمت أبو بكر حديثها بأن مثل هذه المحاولات لن تنجح في إبعادها عن القضية، مؤكدة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وجهد للوصول إلى أقصى عقوبة.

وكانت المحامية قد رفضت ما يتم تداوله من تصريحات وترويج، بأن جريمة القتل كانت دفاعا عن النفس، دون سبق الإصرار والترصد.

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