لم يردعها مشهد الموت.. مصرية حاولت "تبصيم" شقيقتها المتوفاة

قررت السلطات المصرية حبس سيدة حاولت انتزاع بصمة شقيقتها المتوفاة من داخل ثلاجة الموتى للاستيلاء على ممتلكاتها.
ففي واقعة غريبة، حاولت موظفة مصرية أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة على عقود بيع، خلال وجودها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الجامعي شمال العاصمة المصرية القاهرة.
6 عقود خالية
وضبطت السلطات السيدة وتدعى "شادية.ع "59 سنة، موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، أثناء محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى حيث تبين وجود حبر على إصبع المتوفية و6 عقود بيع خالية تقوم الشقيقة بمحاولة انتزاع بصمة شقيقتها التي فارقت الحياة عليها.
ادعت التبرع لدار أيتام
بسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بارتكاب الواقعة وبررت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لدار الأيتام فيما تبين أن هناك خلافات بين الأشقاء على الميراث.
وادعت المتهمة أن شقيقتها قبل وفاتها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري من أجل التنازل عن ممتلكاتها لصالح إحدى دور الأيتام إلا أنها توفيت قبل أن تتمكن من ذلك، ففكرت في أخذ بصمتها بعد وفاتها من أجل تنفيذ وصيتها.
من جهته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المنصورة حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
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