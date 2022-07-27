لحوم كلاب وحمير وخنازير في الأسواق بمصر.. جدل واسع

جدل واسع أحدثته نتائج دراسة أجريت قبل عام في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث كشفت حينها احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل البرغر والشاورما والهوت دوغ واللانشون التي أكلها المصريون خلال عام 2021 على لحم الخنازير والكلاب والحمير.

60 عينة

الجديد أن الدراسة التي نشرت في 1 مايو عام 2021، أصدرت الكلية بيانا رسميا مساء الثلاثاء تتبرأ فيه من تلك الدراسة التي أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية.

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لكن أكد عميد كلية الزراعة السابق عمرو مصطفى، وأحد القائمين على الدراسة، أنها تمت خلال عمادته للكلية داخل معامل الكلية وبمشاركة متخصصين على كفاءة عالية، مشيراً إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم المتواجدة في الأسواق المصرية المختلفة وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية.

لحم خنازير وحمير وكلاب

وأشار إلى أن العينات التي ثبتت إيجابيتها في الدراسة بوجود لحوم مغشوشة تحتوي على لحوم خنازير وحمير وكلاب وأحصنة، كانت جميعها في المناطق الشعبية مع الباعة المتجولين، لافتا إلى أن المنافذ المعتمدة وجميع السوبر ماركت، جاءت نتائج العينات التي أخذت منها سلبية وسليمة.

كما أوضح أن من بين الـ60 عينة التي أجريت عليها الدراسة، كانت 35 من اللحوم مجهولة المصدر مع الباعة المتجولين في الشوارع بالمناطق الشعبية في مصر، حيث أظهرت النتائج إيجابية 15 عينة من الـ35 ووجود نسب من لحوم الخنازير والحمير والكلاب والأحصنة.

تبرؤ رسمي

من جانبها، أصدرت كلية الزراعة في جامعة القاهرة المصرية، بيانًا رسمياً نفت فيه علاقتها بإحدى الدراسات التي تم الإعلان عنها والتي تتحدث عن خلط لحوم البرغر واللانشون بلحوم الحمير والكلاب.

وبحسب البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، أن الدراسة المنشورة بوسائل الإعلام تحت عنوان "وجود لحوم مغشوشة في مجموعة من الأطعمة المجمدة"، لا علاقة لكلية الزراعة بها.