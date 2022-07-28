بحادث مروري.. وفاة أشهر بائع "فريسكا" في مصر

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بخبر وفاة أشهر بائع حلوى "فريسكا" في مدينة الاسكندرية بحادث مروري.

فقد لقي الشاب المصري يوسف السيد راضي، 32 عاما، الشهير بـ"أشيك بائع فريسكا في مصر"، مصرعه، الأربعاء، في حادث سيارة على طريق العلمين.

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"فريسكا فريسكا"

ويوسف يعمل في مجال بيع "الفريسكا" منذ 18 عاماً بعد وفاة والده بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 في إدارة الأعمال وعمل في خدمة العملاء لفترة في إحدى شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع "الفريسكا".

فيما ورث يوسف المهنة عن والده، وحصد شهرة واسعة، ولم تكن الابتسامة تفارق وجهه، واعتاد الوقوف في إشارات المرور وهو يرتدي الملابس الأنيقة، وينادي على زبائنه "فريسكا فريسكا"، حتى اشتهر بـ"أشيك بائع فريسكا في مصر".

وتوفي "أشهر بائع فريسكا في مصر"، بعد اصطدام سيارته التي كان يقودها بسيارة أخرى بسبب السرعة الزائدة، على طريق العلمين، أثناء توجهه إلى الساحل الشمالي لبيع "الفريسكا"، حيث اعتاد التنقل بين القرى السياحية في الصيف، لعرض بضاعته على الزبائن.

ترك طفلة وحيدة

في حين تبين من معاينة مكان حادث مصرع يوسف، الذي ترك طفلة وحيدة عمرها 3 سنوات، أن سيارته تعرضت لأضرار كبيرة بسبب السرعة الزائدة وأن اللجنة الفنية المشكلة من المرور بينت أن عجلة القيادة اختلت في يده وفشل في السيطرة على سيارته، وهو يسير على طريق العلمين وسيارته بداخلها كمية كبيرة من "الفريسكا"، بحسب وسائل إعلام محلية.

يذكر أن الفريسكا عبارة عن رقائق بسكويت دائرية رفيعة ممزوجة بالعسل الطازج والمكسرات وتشتهر بها الإسكندرية، بخاصة في فصل الصيف.

