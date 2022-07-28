أمر بحظر النشر.. جديد قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، مساء الأربعاء، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال والمتهم فيها القاضي أيمن حجاج وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي المنسوبة إليهما فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت المحكمة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي إلى أنه تم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في مصر بالقرار للالتزام به.

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اعتراف الزوج

وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية قد بدأت الأربعاء الماضي، وتقرر في ختامها تأجيل الجلسة إلى يوم 13 أغسطس المقبل، بناءً على طلب المحامين.

وخلال الجلسة اعترف الزوج أيمن حجاج أمام محكمة جنايات الجيزة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وجاء الاعتراف حينما واجهته المحكمة بصحبة شريكه بما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وقال حجاج إنه ارتكب الجريمة، ولكنه لم يقصد قتلها عمدا، وإنما وقعت الجريمة في إطار دفاع عن النفس، في حين أنكر المتهم الثاني اشتراكه في ارتكاب الجريمة من الأساس.

عقد العزم

وسبق أن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.