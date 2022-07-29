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بسبب المخدرات.. مقتل نجم نادي الزمالك السابق على يد نجله

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إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق

بسبب المخدرات.. مقتل نجم نادي الزمالك السابق على يد نجله

إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بجروح تهتكية بالرأس

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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لقي لاعب كرة قدم مصري سابق مصرعه على يد نجله بسبب المخدرات.

ولفظ إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بجروح تهتكية بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج عقب تلقيه ضربات قاتلة على يد نجله المتعاطي للمخدرات.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بقيام شاب مدمن للمواد المخدرة، بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا في بنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وجدته.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، حيث تبين أن الابن أصيب بحالة هياج إثر تعاطيه المواد المخدرة، وحاولت أسرته السيطرة عليه وشل حركته إلا أنه هاجم أسرته ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وجدته.

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وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

يذكر أن إبراهيم الدسوقي البالغ من العمر 65 عاما لعب في فريق الزمالك في السبعينيات، كما لعب بقميص فريق بنها ومنتخب مصر ويعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في تلك الحقبة.

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