  مصر.. مقتل سائحين اسرائيليين اثنين في حادث مروري بجنوب سيناء 

أعلنت الخارجية الاسرائيلية ان سائحين اسرائيليين قتلا في حادث سيارة في شبه جزيرة سيناء المصرية، يوم الخميس، اضافة الى اصابة خمسة آخرين.

وبحسب خدمة الطوارئ الإسرائيلية ، تم نقل الجرحى إلى مستشفيات في إسرائيل، ولا تعد اصابة أي منهم مهددة للحياة.

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وتحظى محافظة جنوب سيناء بشعبية لدى السياح الإسرائيليين منذ سنوات. ويمكنهم التوجه بدون تأشيرة، وهو ما لا ينطبق على البر الرئيسي لمصر.

وتباطأت حركة السياحة الى مصر بسبب قيود السفر أثناء الجائحة، لكنها تشهد تحسنا.

وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية إن 1.4 مليون إسرائيلي عبروا إلى سيناء بسيارات عام 2019. وتشرف الهيئة على معبر طابا بالاشتراك مع مصر.

واضافت الهيئة ان أكثر من 330 ألف سائح إسرائيلي قدموا إلى مصر هذا العام حتى أول يونيو .

وتودي حوادث المرور بحياة الآلاف سنويا في مصر. وفي يناير، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصا وأصيب 18 آخرون بجروح عند اصطدام حافلة صغيرة بحافلة كبيرة للنقل العام في سيناء.

وقالت وكالة إحصاءات حكومية مصرية إن 7101 شخصا قتلوا في حوادث سير العام الماضي.