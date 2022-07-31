مشهد لافت.. رئيسة الاتحاد الإنجليزي تحتضن محمد صلاح بقوة

مشهد لعناق حار بين نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح مع رئيسة الاتحاد الإنجليزي يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، فقد حرصت ديبي هيويت، على احتضان صلاح بقوة، خلال تسليمها ميدالية التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، بعد فوز الريدز، يوم السبت، بنتيجة (3-1).

This is how I’m tryna hug Salah rn 😭 pic.twitter.com/glsYYzTaeN — Kofi (@kofi_svn) July 30, 2022

فخلال مرور صلاح أمام ديبي هيويت لحصوله على ميداليته قامت باحتضان صلاح، حيث بادلها الدولي المصري الأمر نفسه.

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أول سيدة تتولى المنصب

وتعد ديبي هيويت أول رئيس للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من السيدات وهي التي تم تعيينها في شهر يناير من العام 2022، حيث شهدت تلك الفترة بحث الاتحاد الذي سبق أن تأسس منذ 158 عامًا على رئيس جديد ليخلف جريج كلاك الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بسبب خلاف مع بعض اللاعبين.

ووقع اختيار الاتحاد الإنجليزي وقتها على لجنة مكونة من سبعة أعضاء تترأسها هيويت وهي التي سبق أن قامت بشغل منصب رئيسة مجموعة مطاعم شهيرة.

كسر العقدة

وكان مو صلاح قد تألق في موقعة "كينغ باور ستاديوم" بعد أن سجل هدفا وصنع آخر وساهم في الثالث، ليكسر عقدة الدرع الخيرية ويحقق هذا اللقب أخيرا.