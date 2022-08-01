مصر.. قرار نهائي حول الشبهة الجنائية بوفاة وائل الإبراشي

استبعدت النيابة العامة المصرية شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية فيما يتعلق بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت نقابة الأطباء في بيان، اليوم الاثنين، إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة، بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

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إجراءات تأديبية

لكن النيابة شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب المشكو في حقه لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وكان محامي أسرة الإعلامي الراحل قد طالب بالتحقيق مع الطبيب المعالج لمنحه إياه أقراصا من دواء مجهول وغير معلوم بحجة أنه من اختراعه لعلاج كورونا، وطالبه بتناول قرصين منه في اليوم الواحد، وألا يخبر أحدا به.

أقراص من اختراعه

كما طالبه بعدم الذهاب للمستشفى لأنه لا طائل من وراء ذلك، وأن الأقراص التي اخترعها ويمنحها له ستقضي على الفيروس وتعيد إليه عافيته، وفق محامي الأسرة.

وكان الإعلامي المصري قد رحل في 9 يناير مطلع هذا العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.