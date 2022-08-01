جديد سد النهضة.. التخزين وصل 4 مليار والملء الثالث توقف

كشف خبير مصري توقف الملء الثالث لسد النهضة مساء أمس الأحد وتخزين إثيوبيا لـ 4 مليارات متر مكعب.

وأوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن صوراً فضائية من موقع سد النهضة بيّنت توقف أعمال التخزين الثالث وعبور المياه أعلى الممر الأوسط أمس الأحد، مؤكدا أن كميات المياه التي تم تخزينها بلغت 4 مليارات متر مكعب.

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كذلك قال إن أثيوبيا كانت تستهدف الوصول إلى منسوب 595 متر باجمالى 18.5 مليار متر مكعب مياه مخزنة، لكن توقف التخزين عند منسوب 590 متر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحيرة مؤقتا طوال شهرى أغسطس وسبتمر إلى منسوب 595 مترا.

4 مليار متر مكعب

إلى ذلك، كشف الخبير المصري أن متوسط ايراد شهر يوليو بالكامل من الفيضان بلغ 7 مليار متر مكعب، موضحا أن التخزين بدأ يوم 11 يوليو وتوقف أمس أى استمر حوالى 20 يوماً باجمالي 4 مليار متر مكعب ليصل إجمالي التخزين خلال 3 سنوات في سد النهضة حوالى 12 مليار متر مكعب.

وكانت مصر قد تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد أثيوبيا بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة .

ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الجمعة الماضي خطاباً إلى الأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

يذكر أن صورة أقمار اصطناعية التقطت في يوليو الفائت، كشفت انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث.

صور الأقمار الصناعية

وفي بداية يونيو الماضي، التقطت الأقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات الإثيوبية تواصل تعلية الممر الأوسط في السد وتفريغ بعض السدود الأخرى استعداداً لموسم الفيضان والتخزين.

كما كشفت الصور استمرار العمل في رفع الممر الأوسط لسد النهضة، حيث تستهدف إثيوبيا الوصول إلى منسوب 595 مترا منذ التخزين الأول في العام 2020.

ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد.

