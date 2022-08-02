منحها درع الإسكندرية.. مساءلة برلمانية للمحافظ بسبب سمية الخشاب

4 صور نشرتها الفنانة سمية الخشاب على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل خلال حفل تكريمها، أثارت جدلا واسعا في مصر ودفعت عضوا بمجلس النواب المصري لتقديم طلب إحاطة لمساءلة محافظ الإسكندرية.

ونشرت الفنانة المصرية صورا من حفل تكريم محافظ الإسكندرية لها في العيد القومي الـ70 للمحافظة والتي تعتبر مسقط رأس الفنانة، حيث قالت في تغريدة لها "كل الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف علي تكريمي بدرع المحافظة وكل الحب لأهلي وجمهوري الي استقبلوني وفرحوا بي من قلبهم كل سنه وانتم طيبين".

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تساؤلات عن سبب التكريم

وأثارت الصور جدلا واسعا وتساءل المغردون عن سبب تكريم المحافظة للفنانة؟ وما هي جهودها التي قدمتها للإسكندرية لتنال درع المحافظة؟

ومن جانبه تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، طالب فيه رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بمعرفة سبب قيام محافظ الإسكندرية بتكريم الفنانة.

شخصيات أولى بالتكريم

وقال الصمودي، إنه في يوم العيد القومي لمحافظة الإسكندرية أول أمس وبدلا من أن يقوم المحافظ بتكريم أبناء المحافظة الذين ساهموا في رفع اسمها واسم وطنهم عاليا في المحافل الدولية، وكانت لهم إنجازات في شتى المجالات، قام بتكريم الفنانة سمية الخشاب ومنحها درع المحافظة تقديرا لما قدمته.

وأوضح الصمودي أنه يكن للفنانة كل الاحترام والتقدير، ويقدر دور الفن، لكن كان من الأولى تكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات علمية ومجتمعية جليلة للمحافظة، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير من أبناء الإسكندرية وكلهم من النماذج الجديرة بالتكريم، كما لدى المحافظة بطلات شرفن مصر كلها بإنجازات عالمية مثل بسنت حميدة ورنيم الوليلى ونور الشربينى.

ولفت إلى أن الفنانة لم تقدم شيئا يعود بالنفع على أهالي الإسكندرية كإسهامات مجتمعية في بناء مستشفى خيري، أو تحقيق إنجازات تستحق عليها التكريم حتى يتم منحها درع المحافظة، مشيرا إلى أن هناك قامات علمية وأصحاب رسالة من أبناء الإسكندرية أوفوا العطاء وكانوا أولى بهذا التكريم.