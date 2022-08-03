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حادث سير مروع يخلف 17 قتيلاً في صعيد مصر

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حادث سير في صعيد مصر

حادث سير مروع يخلف 17 قتيلاً في صعيد مصر

الحادث وقع بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف بسبب السرعة الزائدة

القاهرة- العربية.نت

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شهدت محافظة سوهاج جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، ليل الثلاثاء، حادث سير مروعا أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف، وتبين من التحريات وشهادة الشهود أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة وحاول تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامه فتفاجأ بالسيارة التي اصطدم بها.

حادث سوهاج
حادث سوهاج

وقال الدكتور هاني فؤاد، مدير مرفق الإسعاف بسوهاج، إنه تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مستشفيات المراغة المركزي، وجهينة المركزي، وطهطا العام، وسوهاج العام، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

من الحادث
من الحادث

وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن، بعد نشر صور الحادث ووضع الجثث بجوار بعضها بعضا على الطريق في مشهد مؤلم لحين نقلها للمستشفى.

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت أوائل يوليو المنصرم، مصرع أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد في حادث سير.

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