مصر.. حقيقة فيديو متداول عن "تعديل" درجات طلاب الثانوية العامة

مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر وسط قلق وترقب كبيرين، أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بيانا حول تداول فيديو لشخص يدّعي تواجده بـ"كنترول" (لجنة التصحيح) لشهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بـ"كنترول" شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيّف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيًّا.

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وشددت على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونيا بالكامل داخل "كنترولات" مؤمنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صانعي ومروجي ذلك الفيديو.

وناشد المركز الإعلامي المواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة "moe.gov.eg".