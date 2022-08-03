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مصر .. تحقيق عاجل في تسريب فيديو جثة نيرة أشرف

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قاتل نيرة أشرف
نيرة أشرف وزميلها القاتل

مصر .. تحقيق عاجل في تسريب فيديو جثة نيرة أشرف

كشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها واسفل أذنيها

القاهرة -العربية.نت 

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فتحت السلطات المصرية تحقيقا عاجلا في واقعة تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف بالمشرحة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما وصادما لجثمان نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل، حيث ظهر جثمان الفتاة بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها .

وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها واسفل أذنيها.

نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل
نيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

من جانبها، أعلنت أسرة نيرة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام.

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وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للتمثيل بحثمان ابنتهم وكشف عورتها.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد .

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