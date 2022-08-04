كم خزّنت إثيوبيا بسد النهضة؟ صور الأقمار تكشف الأرقام

كشفت صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية كمية الملء الثالث لسد النهضة وكمية التخزين واستمراره وعدم مرور المياه أعلى الممر الأوسط.

وقال الخبير المصري عباس شراقي لـ"العربية.نت" إنه وقت مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة صباح اليوم الخميس، لوحظ أن بحيرة السد تتقدم نحو سد السرج وتقترب منه وهي على بعد 250 من قاعدته، مما يؤكد أن منسوب التخزين عند 593 متراً وبلغ 5 مليار متر مكعب، تضاف إلى التخزين السابق وهو 8 مليار متر مكعب، ليصبح إجمالي كميات المياه المخزنة في البحيرة 13 مليار متر مكعب حتى اليوم.

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كما أوضح أن إثيوبيا كانت تستهدف الوصول إلى منسوب 595 متراً بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب مياه مخزنة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحيرة مؤقتاً طوال شهري أغسطس وسبتمبر إلى منسوب 595 متراً.

مخالفة صريحة

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان وجه خطاباً إلى الأمم المتحدة قبل أسبوع لتسجيل اعتراض القاهرة ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع بلاده والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

وقال شكري إن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

كما أشار إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، غير أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

لا تهاون

كذلك أكد تمسك القاهرة بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، موضحاً أن بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

فيما دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.