قصف متواصل على غزة.. وساطة مصرية لوقف التصعيد

أكدت مصر، اليوم الجمعة، أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف، الذي تعرض له قطاع ⁧غزة⁩ قبل ساعات.

وأعلن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة⁩ تكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع ⁧غزة⁩ واحتواء الموقف، مؤكدة عدم توقف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية من بداية حالة التوتر القائمة وحتى الآن.

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اتصالات مكثفة

كما كشف عن أن مصر ⁩أكدت خلال اتصالاتها على ضرورة توقف العملية العسكرية في قطاع ⁧غزة⁩ وعدم التصعيد العسكري بالقطاع في أعقاب سقوط قتلى ومصابين بينهم أطفال.

وأشارت إلى أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كي لا تزداد الأمور سوءًا وتتطور العمليات بشكل أكبر.

الانتقال لحالة الطوارئ

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قوات خاصة ومدفعية تابعة له هاجمت نقاطاً عسكرية لحركة الجهاد، اليوم الجمعة، بعد قصف أهداف تابعة للحركة في قطاع غزة أدت لمقتل قيادي بارز فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان أوعز للجيش بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان.