العثور على جثة مفكر مصري شهير داخل شقته

عثر على مفكر مصري شهير متوفًى داخل شقته التي يعيش فيها وحيدا في القاهرة.

في التفاصيل، فقد عثر جيران المفكر المصري الشهير الدكتور جهاد عودة على جثته بعد وفاته وحيدا في شقته بالمقطم في القاهرة، وذلك حسب تدوينة كتبها جاره الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وقال زين العابدين إن المفكر المصري ربما يكون توفي منذ أول أمس الأربعاء.

جهاد عودة هو ابن المفكر الكبير عبد الملك عودة الذي ترك إرثا كبيرا في العلوم السياسية، وهو كاتب، ومحلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسيّة بجامعة حلوان.

وتنشر له مقالات بالعديد من الصحف المصرية والعربية كما يمتلك الكثير من المؤلفات في التحليل السياسي والعلوم السياسية.

من بين مؤلفاته النظام الدولي نظريات وإشكاليات وإسرائيل والعلاقات مع العالم الإسلامي وعولمة الحركة الإسلامية الراديكالية.